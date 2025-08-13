GALLIPOLI, BLITZ DELLA POLIZIA: SANZIONI A LOCALI E SEQUESTRI DI PRODOTTI ITTICI

(f.f.)___________

Controlli a tappeto della Polizia di Stato lungo le vie della città nella giornata del 12 agosto, nell’ambito di un’operazione straordinaria disposta dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, e mirata soprattutto a verificare il rispetto delle norme amministrative e a contrastare l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno identificato 209 persone e controllato 50 veicoli. Cinque gli esercizi pubblici passati al setaccio: due sono stati multati per aver occupato illecitamente i marciapiedi, con immediato ripristino dello stato dei luoghi. Altri due titolari hanno dichiarato di possedere regolare autorizzazione, che sarà valutata per eventuali ulteriori contestazioni.

Sono emerse violazioni anche per l’omessa esposizione delle autorizzazioni, l’assenza delle tabelle alcolemiche e dei dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico degli avventori. Alcune verifiche proseguiranno dopo l’esibizione della documentazione mancante.

Durante l’attività, gli agenti hanno notato una vetrina collocata direttamente sulla carreggiata con prodotti ittici in vendita, destando sospetti sulla corretta conservazione. Sul posto sono intervenuti gli ispettori della ASL, che hanno sequestrato 24 chili di pesce. In un altro locale, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 20 chili di prodotti ittici.

In entrambi i casi, la mancanza della documentazione attestante origine e provenienza ha portato a sanzioni complessive per 3.000 euro. L’operazione, sottolinea la Questura, rientra nelle azioni di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza e della salute pubblica.

Category: Cronaca