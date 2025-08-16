INCONTRO TRUMP-PUTIN IN ALASKA
Category: Costume e società
Category: Costume e società
INVITO AL MUSEO MArTA DI TARANTO, APERTO PER FERRAGOSTO
Invito a cura dell’ufficio comuncazione del museo ___________ Nella giornata festiva di Ferragosto i musei, i parchi archeologici e i luoghi statali della cultura tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali , ville e giardini resteranno aperti. Anche il Museo archeologico nazionale di Taranto partecipa al programma nazionale, proponendo per il prossimo 15 agosto una visita tematica dal titolo “Tra otium e […]
INVITO AL MUSEO CASTROMEDIANO DI LECCE, APERTO PER FERRAGOSTO
Invito a cura dell’ufficio comunicazione del museo __________ L’estate è tempo di relax ma anche di scoperte, di attraversamenti e di esplorazioni, e dove meglio si svela l’intima storia di un territorio se non nel suo Museo? Nei giorni di ferragosto, a Lecce, il Castromediano rimarrà aperto: la ricchezza dei paesaggi culturali del Salento ed […]
ORGANIZZAZIONE FILINI IN CONCERTO A NARDO’ LUNEDI’ 11
(gdt) _____________ ORGANIZZAZIONE FILINI in concerto!Lunedì 11 agosto Nardò – Piazza Salandra Start ore 21.00 Una serata di grande musica nella splendida cornice di Piazza Salandra, una delle piazze più belle del Salento, nel cuore del centro storico neretino. Con il patrocinio del Comune di Nardò. Questa è la Formazione con cui il gruppo si […]
THE WINSTONS, A MORTE L’AMORE, CIGNO E OFFLAGA DISCO PAX: I CONCERTI DEL SUD EST INDIPENDENTE FESTIVAL
di Roberto Molle __________ Il SEI (Sud Est Indipendente Festival) organizzato da CoolClub è ad oggi una delle realtà culturali più interessanti che si tengono in Puglia. Due mesi, dal 22 giugno al 24 agosto, in cui il Salento si fa teatro vivo, palco diffuso, offerta culturale tra le più interessanti in circolazione in questa […]
LA PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA NAZIONALE A CAVALLINO DEL LIBRO DI GIUSEPPE PUPPO “Il mio teatro di poesia”: ECCO CHI C’ERA E COME E’ ANDATA
(Rdl) ____________ “Una botta di autostima, per me. Una bella serata mondana di teatro e di poesia, credo per tutti i presenti. Desidero ringraziare di cuore a uno uno chi ha scelto di condividere di persona le emozioni evocate e create tutti insieme”. Così il nostro direttore Giuseppe Puppo, commentando la presentazione in anteprima nazionale […]
