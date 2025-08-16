RAID DEI CARABINIERI NELLE CAMPAGNE DI CASTRI: BLOCCATO RAVE PARTY

(f.f.) ______________

Un rave party andato avanti ininterrottamente per più di un giorno è stato interrotto questa mattina dall’intervento dei carabinieri. La festa non autorizzata si stava svolgendo nelle campagne di Castri di Lecce, lungo la strada che collega alla frazione di Vanze, al confine con il territorio comunale di Vernole.

Quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce sono arrivati sul posto, erano ancora decine i ragazzi che ballavano a ritmo di musica ad alto volume. Secondo le prime ricostruzioni, l’evento era iniziato nella mattinata di ieri e aveva richiamato almeno un centinaio di partecipanti, quasi tutti giovanissimi e provenienti da diverse regioni italiane.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le operazioni di identificazione, con il supporto della polizia, mentre parallelamente si stanno cercando i proprietari dei terreni utilizzati senza autorizzazione. Questi ultimi, nelle prossime ore, potrebbero decidere di presentare denuncia per occupazione abusiva.

Gli investigatori stanno inoltre lavorando per risalire agli organizzatori, anche monitorando i social network, canale spesso usato per diffondere informazioni su raduni di questo tipo. Sono stati effettuati anche sopralluoghi e perquisizioni per verificare la presenza di droga o la vendita di sostanze stupefacenti.

Nonostante l’elevato numero di partecipanti, l’operazione si è conclusa senza incidenti né episodi di tensione. Le indagini proseguiranno per chiarire tutte le responsabilità legate all’evento abusivo.

Category: Cronaca