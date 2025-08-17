SQUINZANO, RAPINA AL SUPERMERCATO: GIOVANE BLOCCATO DAI CARABINIERI

(f.f.)____________

Paura ieri sera in un supermercato di via Raffaello Sanzio, a Squinzano, dove un uomo armato di coltello e con il volto coperto ha fatto irruzione minacciando la cassiera.

Dopo essersi impossessato di circa 140 euro dal registratore di cassa, si è dato alla fuga a bordo di una Lancia Y. L’allarme immediato ha messo in moto i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, che in poche ore hanno ricostruito l’accaduto e individuato il sospettato.

Le indagini hanno portato all’arresto di Giuseppe Perlangeli, 31 anni, residente a Squinzano, sorpreso in flagranza di reato. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto il passamontagna utilizzato, il coltello, il denaro sottratto e gli indumenti indossati al momento della rapina, chiudendo così definitivamente il cerchio investigativo.

Su disposizione della procura, il giovane è stato trasferito in carcere in attesa delle ulteriori fasi giudiziarie.

Category: Cronaca