DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 18 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 18 agosto 2025.

La Chiesa festeggia Santa Elena.

Auguri a tutte le nostre lettrici e le nostre amiche che portano questo nome!

E auguri doppi alla nostra amica e redattrice Elena Vada, che a Torino festeggia oggi il suo compleanno.

Auguri di buon compleanno a Lecce al nostro amico Tiziano Cataldi, e sempre a Lecce, festeggia gli anni la musicista Silvia Susan Rosato Franchini: auguri!

Come oggi, centotrentadue anni fa, nel 1893, la regina Margherita di Savoia inaugurò, con la salita alla punta Gnifetti, sul Monte Rosa, l’omonimo rifugio, il più alto d’Europa.

Cento centoventitré anni fa, 1903, l’ ingegnere tedesco Karl Jatho costruì il primo modello di aeroplano a motore, quattro mesi prima dei fratelli Wright.

Per chi ha la fortuna di poter scegliere per fare la spesa, consiglio per gli acquisti: di questo periodo c’è tanta verdura buona direttamente negli orti, e tanto pesce fresco, direttamente sulle spiagge. Quelle e quelli più economici, sono anche i più buoni e salutari.

ERBE AMICHE

L’àcoro, chiamato anche “calàmo aromatico”, è una pianta che appartiene alla famiglia delle Aracee. La sua radice è dotata di molteplici virtù medicinali e terapeutiche riconoscibile per il suo profumo forte e intenso. In infusione agisce contro i disturbi della digestione e l’inappetenza. Ma… fate molta attenzione! contiene un’essenza che può essere velenosa.

Proverbio salentino: TE NNA CAVALLA GAMBERA NU TE PIGGHIA’ LA FIGGHIA CA SE NU E’ TUTTA GAMBERA ALLA MAMMA SEMIGGHIA

Da una cavalla sghimbescia non prendere la figlia che se non è tutta sghimbescia alla mamma assomiglia.

E’ evidente il parallelismo tra il modo animale e quello umano.

Gli antichi consigliavano di guardare sempre alla madre della ragazza a cui si era interessati, perché dopo qualche anno sarebbe diventata simile.

In questo proverbio invece si presta attenzione a quelle che sono le qualità morali della famiglia di provenienza, madre o padre che sia.

