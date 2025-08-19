DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 19 AGOSTO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 19 agosto 2025.

Per quanto ufficialmente sia riconosciuto solo dalla chiesa Copta, un’ antica Chiesa orientale, l’ onomastico tradizionalmente festeggiato in questo giorno per tutte è Sara.

Auguri a tutte le nostre lettrici, amiche e conoscenti che si chiamano così.

Nome biblico, che conobbe un’ impennata dall’ estate del 1978, quando uscì una famosa canzone di Antonello Venditti intitolata così.

A Lecce il nostro amico Daniele Pati compie 68 anni: auguri di buon compleanno!

Come oggi sessantacinque anni fa, nel 1960, ma sembra preistoria, per il Programma Sputnik, l’ Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka (in russo significano “Scoiattolo” e “Piccola freccia”) e quaranta topi. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi.

ERBE AMICHE

L’aglio appartiene alla famiglia delle liliacee. Ci è giunto dall’Asia centrale. Il suo sapore stimola la secrezione gastrica e intestinale e favorisce la circolazione sanguigna. L’aglio esercita azione preventiva contro l’arteriosclerosi, così frequente ai nostri giorni, e l’ipertensione arteriosa. E’ molto versatile in cucina. Si accompagna bene con carne, pesce e verdure, spesso unito a prezzemolo e basilico.

Proverbio salentino: OGNETUNU CA CUNTA MINTE LA SCIUNTA

Ognuno che racconta mette la sua aggiunta.

Per cui ogni volta che una storia viene raccontata, ognuno ampia e modifica i fatti. Questo avviene anche per la Storia, che viene modificata e a volte completamente stravolta, a seconda di chi la racconta, dalla cultura dominante.

Category: Costume e società