DRAMMATICO INCIDENTE SUL LAVORO A TAURISANO, MUORE OPERAIO SCHIACCIATO DA UN CAMION DURANTE UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE

(Rdl) ____________

Tragedia sul lavoro questa mattina lungo la provinciale 374, che collega Taurisano a Miggiano. Sergio Casarano, 65 anni, residente a Racale, ha perso la vita dopo essere rimasto travolto da un camion mentre stava effettuando una riparazione a bordo strada.

Il lavoratore, titolare di un’attività di assistenza per mezzi pesanti, era intervenuto per sostituire uno pneumatico danneggiato. Nel corso delle operazioni, secondo una prima ricostruzione, il cric utilizzato per sollevare il mezzo avrebbe ceduto improvvisamente, facendo ricadere il veicolo sull’operaio.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Gallipoli, che hanno liberato l’uomo da sotto il camion. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Le sue condizioni, però, sono apparse da subito disperate e poche ore dopo l’ingresso in ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche gli agenti del commissariato di Taurisano, insieme ai tecnici dello Spesal per gli accertamenti sulle misure di sicurezza e alle pattuglie della Polizia Locale che hanno regolato la viabilità.

Il mezzo pesante coinvolto è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, che ha aperto un’inchiesta per chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente.

Category: Cronaca