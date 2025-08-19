SERIE DI FURTI AL PANORAMA FESTIVAL: INDAGINI SU UNA BANDA DI NAPOLI

(f.f.)____________

Le quattro serate del Panorama Festival, ospitato dal 14 al 17 agosto alle Cave del Duca, sono state segnate da una lunga scia di furti. Mentre centinaia di spettatori si radunavano per assistere agli spettacoli musicali, ignoti ladri hanno colpito più volte tra la folla, portando via borse e telefoni cellulari.

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni alla Questura, i colpi messi a segno sarebbero almeno una ventina, con una media di cinque o sei episodi per ciascuna serata. I malviventi avrebbero approfittato della calca e dei momenti di maggiore confusione per agire senza destare sospetti.

Le indagini della Polizia si stanno concentrando su una pista precisa: diversi elementi raccolti fanno pensare che a entrare in azione sia stata una banda di origine napoletana, arrivata appositamente per sfruttare l’afflusso di pubblico.

Molte delle vittime, tra cui diversi turisti, si sono rivolte agli uffici di polizia nei giorni successivi per formalizzare le denunce.

