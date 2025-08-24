BASCHIROTTO DI TESTA IL PRIMO GOL, LA CREMONESE FA L’IMPRESA A SAN SIRO, VENERDI’ 29 AL VIA DEL MARE ARRIVA UN MILAN DI POCO… ALLEGRI

(Rdl) ______________ Archiviato il pareggio a reti bianche contro il Genoa, il Lecce, rientrato in sede, si è già allenato questa mattina in vista della seconda di campionato, al Via del Mare, venerdì 29 agosto, ore 20.45, contro il Milan, che sarà ‘indiavolato’ più del solito. Infatti, la nuova gestione Allegri è iniziata come peggio non si poteva: una sconfitta a San Siro 1 – 2 a opera della Cremonese, che ha fatto l’impresa. Il primo dei due gol è stato messo a segno da Baschirotto, appena ceduto a una diretta concorrente per la salvezza, con la sua specialità del colpo di testa in proiezione offensiva.

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Sala dal Cordoba CF.

Il centrocampista spagnolo classe 2001, che ha scelto il 6 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due“.

Centrocampista difensivo, 24 anni, di Barcellona, valore di mercato 1 milione di euro, arriva dalla serie B spagnola: insomma, un’altra scommessa di Corvino.

Al termine del calciomercato, che chiuderà alle ore 20.00 di lunedì 1 settembre, manca una settimana, il cui il direttore dell’area tecnica è chiamato a portare a Lecce i rinforzi di qualità attesi dai tifosi. ____________

