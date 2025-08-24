DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 24 AGOSTO 2025
Buongiorno!
Oggi è domenica 24 agosto 2025.
San Bartolomeo.
A Lecce città iniziano i festeggiamenti per i Santi Patroni Giusto, Fortunato e Oronzo.
A Teheran la nostra amica e collega giornalista Amani Razie compie 60, tanti cordialissimi auguri!
Il musicista salentino Giovanni Della Ducata compie 57 anni: tanti auguri!
Ventuno anni fa, due aerei russi, uno della Volga-Aviaexpress, e uno della Siberia Airlines, che trasportavano complessivamente ottantanove passeggeri, si schiantano a pochi minuti l’uno dall’altro dopo il decollo dall’Aeroporto Internazionale di Domodedovo.
Il primo aereo è esploso mentre sorvolava la città di Rostov sul Don.
Il secondo aereo è stato perso dai radar alle 22.56 mentre sorvolava l’Oblast’ di Tula a cento ottanta km a sudest dalla capitale russa. Nessun passeggero è sopravvissuto.
Le autorità sospettano che sia stato un attacco suicida da parte dei ribelli indipendentisti della Repubblica di Cecenia a provocare il disastro. Gli esperti trovarono subito tra i resti degli aerei le tracce di ciclotrimetilentrinitroammina, un esplosivo molto potente. Qualche settimana dopo, un leader della guerriglia cecena, Samil Basaev, ha assunto la responsabilità dell’atto terroristico.
Nove anni fa, il terremoto nell’Italia centrale, sui monti fra le province di Rieti e di Ascoli Piceno, magnitudo 6.
Proverbio salentino: CI E’ RICCU TE AMICI E’ SCARSU TE UAI
Chi è ricco di amici è scarso di guai.
Quando si hanno buoni amici si superano tutte le difficoltà che la vita ci pone davanti.
