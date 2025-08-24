HANGAR IN FIAMME A SAN DONACI: DISTRUTTI QUATTRO AEREI, PILOTA LECCESE IN GRAVI CONDIZIONI

(f.f.)___________

Attimi di paura questa mattina, 24 agosto, lungo la strada provinciale Mesagne-San Donaci, dove un violento incendio è divampato all’interno di un capannone della Promecc Aerospace Srl, azienda attiva nei settori della meccanica e dell’aerospazio.

All’interno della struttura erano custoditi quattro velivoli biposto, andati completamente distrutti.Il rogo, che ha generato una densa nube nera visibile a chilometri di distanza, sarebbe partito durante lavori di manutenzione eseguiti da un pilota ultrasettantenne originario di Lecce. L’uomo, sorpreso dalle fiamme e da una successiva esplosione, ha riportato ustioni di secondo grado su diverse parti del corpo, oltre a possibili lesioni interne.

È stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi.Un secondo ferito è un operatore del 118 che, durante le operazioni di soccorso, è stato colpito da una nuova deflagrazione mentre caricava il pilota sulla barella.

L’uomo è stato sottoposto a TAC: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.Sul posto hanno operato più squadre dei vigili del fuoco, supportati dai carabinieri e dal magistrato di turno per i rilievi. Dai primi accertamenti è emerso che gli aerei distrutti erano pieni di carburante, circostanza che ha alimentato la violenza delle fiamme.

Category: Cronaca