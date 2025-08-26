GALATINA, 33ENNE ARRESTATO DOPO AGGRESSIONE AI GENITORI E RESISTENZA AI CARABINIERI. NUOVA CUSTODIA CAUTELARE A RACALE PER UN 54ENNE

(f.f.)_______________

Notte movimentata quella appena trascorsa a Galatina, dove i carabinieri della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato un uomo di 33 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe preteso soldi dai propri genitori conviventi, presumibilmente per acquistare droga. Al loro rifiuto, l’uomo avrebbe dato in escandescenza, minacciando i familiari e danneggiando l’ingresso dell’abitazione.

I militari, allertati dai genitori stessi, lo hanno trovato in forte stato di agitazione. Durante l’intervento, il 33enne ha reagito con violenza colpendo uno degli operatori con un pugno alla mano, procurandogli ferite lievi. Nonostante la resistenza, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro di comportamenti vessatori ripetuti, con continue richieste di denaro accompagnate da minacce e percosse. Inoltre, nella stessa serata, il giovane si sarebbe reso responsabile anche di un’aggressione ai danni di un vicino intervenuto durante un litigio. Dopo le formalità di rito, il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento del 33enne nella casa circondariale di Lecce.

Parallelamente, a Racale, i carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne di Taviano, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, secondo le denunce presentate dalla convivente, avrebbe messo in atto da oltre un anno comportamenti violenti e persecutori, con l’ultimo episodio risalente al 16 agosto. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Borgo San Nicola.

