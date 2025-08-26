TAURISANO, GIOVANE DONNA SIRIANA ENTRA IN COMMISSARIATO CON COLTELLO PER LIBERARE IL MARITO TURCO ARRESTATO: BLOCCATA E DENUNCIATA

(f.f.)_____________

Momenti di forte tensione ieri all’interno del commissariato di polizia di Taurisano, dove una 25enne di origine siriana è stata fermata dagli agenti dopo aver tentato di introdurre un coltello da cucina con l’obiettivo di raggiungere il marito appena arrestato.

Il marito, un 34enne di nazionalità turca e di etnia curda, residente in Germania, era stato rintracciato in una casa vacanza a Castrignano del Capo grazie alle verifiche effettuate tramite il portale Alloggiati Web.

Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità di Ankara, con una condanna a oltre quattro anni di carcere per rapina, lesioni personali e violazione di domicilio. Dopo l’arresto, l’uomo era stato trasferito in commissariato per le procedure di identificazione e le comunicazioni all’autorità giudiziaria.Poco dopo, la moglie si è presentata negli uffici di polizia con le tre figlie minori al seguito. Alcuni agenti hanno però notato i movimenti sospetti della donna, che teneva nascosto nella manica della giacca un coltello a punta.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha impedito che la giovane raggiungesse il coniuge: nel corso della colluttazione un agente ha riportato una ferita lieve alla mano, subito medicata.La donna è stata quindi sottoposta a perquisizione personale, risultata negativa alla presenza di altri oggetti pericolosi.

Assistita da un interprete, è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di porto abusivo di arma bianca e lesioni personali. Nel frattempo, la Corte d’Appello di Lecce ha convalidato l’arresto del 34enne e disposto la misura cautelare in carcere per scongiurare rischi di fuga.

L’udienza per l’eventuale estradizione è fissata per il prossimo 27 agosto.

Category: Cronaca