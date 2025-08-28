PASSATA LA FESTA, LA SOLITUDINE

LA POLEMICA / A TORRE DELL’ORSO DI SAN LORENZO I TURISTI NON HANNO VISTO STELLE CADENTI, MA LATTINE DI BEVANDE. leccecronaca.it HA SENTITO CHI HA SOLLEVATO IL CASO, E IL SINDACO DI MELENDUGNO MAURIZIO CISTERNINO

di Giovanni Gemma ______________ Compito della stampa è informare i cittadini, ma anche raccogliere le preoccupazioni dei cittadini e dar loro un contesto. È il caso di una cittadina salentina – la signora Michela Pascali – alla quale è capitato uno spiacevole episodio il pomeriggio del 10 agosto. Ha poi pubblicato alcuni post su Facebook […]