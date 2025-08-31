SQUINZANO, RAPINA IN SALA SCOMMESSE

(f.f.)__________

Momenti di terrore nella tarda serata di ieri in una sala scommesse di via Enrico Fermi a Squinzano, dove due giovani hanno messo a segno una rapina. Secondo una prima ricostruzione, uno dei rapinatori è entrato nei locali proprio all’orario di chiusura, impugnando una pistola e minacciando un dipendente.

L’uomo si è fatto consegnare il denaro custodito nella cassa, pari a circa 3.500 euro, per poi dileguarsi in pochi istanti. Ad attenderlo all’esterno vi era un complice, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata.

I due, una volta in sella, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Squinzano e della compagnia di Campi Salentina, che hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Indagini in corso.

Category: Cronaca