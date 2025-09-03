FRANCAVILLA FONTANA, SEQUESTRATE MIGLIAIA DI LATTINE DI BIBITE GASSATE
(f.f.)____________
Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana nell’ambito di una serie di controlli mirati alla tutela dei consumatori. I militari, durante un’ispezione presso un grossista della zona, hanno intercettato oltre 6.900 lattine di una nota bevanda gassata prive delle informazioni obbligatorie in lingua italiana.
Il prodotto, etichettato esclusivamente in polacco, non rispettava le prescrizioni del “Codice del Consumo”, che impone la presenza di dati fondamentali come denominazione legale, provenienza, identità del produttore e altre indicazioni indispensabili a garantire trasparenza e sicurezza per l’acquirente finale.
L’intero stock è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il titolare della società è stato segnalato alle autorità competenti per le violazioni riscontrate.
L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione contro la diffusione di merci non conformi, che rischiano di danneggiare la salute dei cittadini e di alterare il corretto funzionamento del mercato, penalizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole.
La Guardia di Finanza rinnova così il proprio impegno nella difesa dei consumatori e nella salvaguardia della leale concorrenza.
Category: Cronaca