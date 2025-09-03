LEVERANO, SPACCANO LA VETRINA E RIPULISCONO LA GIOIELLERIA

(f.f.)____________

Assalto fulmineo nella notte ai danni della gioielleria “Tondo” di Leverano. Intorno alle 2.45, un commando composto da quattro uomini, a bordo di una potente Audi RS3 grigia, ha mandato in frantumi la vetrina del negozio situato su via Cesaria, riuscendo a impossessarsi dei preziosi esposti.

Il bottino, che potrebbe ammontare a diverse decine di migliaia di euro, è ancora in corso di valutazione.

Dopo aver agito in pochi istanti, i malviventi sono risaliti sull’auto sportiva e si sono dileguati in direzione Nardò. Lanciato subito l’allarme, i carabinieri della compagnia competente hanno tentato di intercettare la vettura, ma i fuggitivi sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Le indagini sono ora concentrate sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire dettagli decisivi per risalire all’identità della banda.

L’episodio ha destato forte allarme in paese, dove si teme l’azione di gruppi criminali specializzati in colpi lampo a danno di attività commerciali.

