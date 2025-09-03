SCOPPIA INCENDIO IN CAMPAGNA: 60ENNE DI VEGLIE DENUNCIATO PER ROGHI ILLECITI

(f.f.)_____________

Un incendio divampato in un terreno agricolo di Veglie ha rischiato di trasformarsi in un grave pericolo per abitazioni e campi limitrofi. Le fiamme, alimentate da scarti vegetali e rifiuti dati alle fiamme, hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti che hanno subito allertato le autorità.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che, constatata la presenza di un vasto rogo, ha messo in sicurezza l’area in attesa dei vigili del fuoco, i quali hanno poi domato le fiamme e bonificato la zona.

Dagli accertamenti è emerso che a innescare l’incendio sarebbe stato un 60enne del posto, identificato come responsabile della combustione e dello smaltimento illecito dei rifiuti. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

L’episodio si inserisce in una serie di controlli mirati che, nelle ultime settimane, hanno già portato a diverse denunce per la stessa tipologia di reato, segno di una crescente attenzione alla tutela ambientale e alla sicurezza pubblica.

Category: Cronaca