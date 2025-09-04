BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO NEL CUORE DI BRINDISI: CONTROLLI A RAFFICA

(f.f.)__________

Fine agosto e primi giorni di settembre caratterizzati da una massiccia operazione di prevenzione e controllo messa in campo dalla Polizia di Stato nel centro cittadino. L’intervento, disposto dal Questore dopo la riunione in Prefettura sull’ordine pubblico, ha visto un rafforzamento dei pattugliamenti e delle verifiche amministrative.

Le zone più attenzionate sono state quelle comprese tra Piazza Cairoli, Corso Umberto, via Cristoforo Colombo, via Bastioni San Giacomo e Piazza Crispi, teatro nei giorni scorsi di una rissa tra minorenni che aveva destato forte allarme. Sul campo sono stati impegnati uomini della Squadra Volanti, dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione di Polizia Amministrativa, supportati dai reparti speciali di prevenzione. Con il contributo della Asl brindisina, sono state controllate 1.587 persone, 592 veicoli e sei esercizi commerciali, per i quali sono scattate sanzioni amministrative dal valore di diverse migliaia di euro.

Non solo verifiche: due persone sono finite nei guai. Un cittadino italiano è stato denunciato per aver favorito la fuga di un giovane sottoposto a misura restrittiva, mentre uno straniero è stato segnalato per reati contro il patrimonio e per essersi rifiutato di dichiarare le proprie generalità.

Altri soggetti sono sotto osservazione e la loro posizione potrebbe portare a misure di prevenzione.

