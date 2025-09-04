DIRITTO DI REPLICA / L’ACQUEDOTTO PUGLIESE RIBADISCE: “nessun taglio, tantomeno arbitrario, accuse infondate e offese inaccettabili”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, in questo caso anche per dovere rispetto al diritto di replica previsto dalla normativa vigente sulla stampa. Solo precisiamo che leccecronaca.it non è responsabile di “affermazioni false e prive di fondamento”, tanto meno di “offese”: esse sono del consigliere comunale Carlo Mignone, come riportato nel nostro articolo per dare conto del ‘caso’ politico e della relativa polemica, in cui era ospitato a seguire un ampio commento della Cgil. Qui di seguito il commento di Acquedotto Pugliese (nella foto, la sede di Bari) appena giunto in redazione __________

Acquedotto Pugliese (AQP) ritiene opportuno fornire chiarimenti puntuali, per restituire al dibattito pubblico dati oggettivi e informazioni verificate, soprattutto rispetto ad affermazioni false e prive di fondamento che hanno attribuito all’azienda inesistenti chiusure indiscriminate di forniture idriche.

In merito all’articolo dal titolo “la polemica / dura reazione della cgil al post su facebook del consigliere comunale mignone”. Riesplode il caos morosità” pubblicato su Leccecronaca.it il 03-09-2025

si richiede la pubblicazione della seguente nota, che fa seguito a quella già diffusa il 2 settembre u.s.

Lecce: nessun taglio, tantomeno arbitrario. Accuse infondate e offese inaccettabili

Acquedotto Pugliese respinge con fermezza quanto circolato in questi giorni su presunti “tagli” idrici e stigmatizza le parole offensive rivolte all’azienda e ai suoi lavoratori: sono gravemente inaccettabili

Bari, 04 agosto 2025 – Respingiamo con fermezza quanto circolato in questi giorni su presunti “tagli” idrici negli stabili di Piazzale Genova a Lecce e in altri condomini popolari: la mancanza di acqua è riconducibile esclusivamente a situazioni al di fuori della competenza di Acquedotto Pugliese (AQP), quali guasti interni o criticità agli impianti condominiali.

Non esistono dunque tagli e sospensioni, tantomeno alcuna scelta politica o discrezionale. Esistono regole, procedure chiare e trasparenti: le applichiamo scrupolosamente, nel pieno rispetto della legge. Nel respingere con decisione ogni tentativo di alimentare polemiche strumentali su un bene primario come l’acqua, è doveroso stigmatizzare le parole offensive rivolte ad AQP e ai suoi lavoratori: sono gravemente inaccettabili e, a tutela dell’onorabilità di noi tutti, stiamo valutando di tutelarci nelle sedi opportune. In azienda non ci sono “bestie” o “animali”, ma professionisti che, anche nei giorni più difficili, garantiscono un servizio essenziale per la Puglia con serietà e dedizione.

L’azienda resta a disposizione per chiarimenti con amministratori e istituzioni locali, ma riafferma con fermezza la propria linea: AQP agisce sempre nel quadro delle regole, nel rispetto dei cittadini e della verità dei fatti.

