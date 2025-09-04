LECCE, MAXI BLITZ NELLA 167: SCOPERTA BASE DI SPACCIO, SEQUESTRATI OLTRE 50 GRAMMI DI COCAINA, UN ARRESTO

di Flora Fina ___________

Dopo il ‘supermarket’ scoperto e chiuso dai Carabinieri nel centro storico, nuova brillante operazione antidroga delle Forze dell’Ordine, questa volta in periferia, nella zona 167/B di Lecce. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno fatto irruzione in un appartamento di piazzale Genova, dove hanno scoperto un consistente quantitativo di droga già suddivisa e pronta per essere immessa sul mercato della rovina e della disperazione, per tanti giovani e le loro famiglie.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno recuperato più di 53 grammi di cocaina, 17 grammi tra hashish e marijuana, oltre a denaro in contanti, bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi. La sostanza era nascosta in vari punti della casa, tra cui una vecchia custodia per videocassette VHS, segno di un sistema ben organizzato per occultare la merce.

All’interno dell’abitazione, oltre all’uomo finito in manette, c’erano due giovani già noti come consumatori abituali: uno di loro è stato sanzionato dopo essere stato trovato con una dose appena acquistata.

Secondo quanto emerso, l’appartamento era diventato un punto di riferimento per numerosi tossicodipendenti che quotidianamente si recavano nella zona, alimentando degrado e microcriminalità.

Al termine dell’operazione, il pubblico ministero di turno ha disposto per l’arrestato, Alessandro Miglietta, 25 anni, di Lecce, la misura degli arresti domiciliari. ______________

LA RICERCA nel nosttro articolo di ieri

Category: Cronaca