TARANTO, MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA: 16 PERSONE FINITE SOTTO SEGNALAZIONE

(f.f.)____________

Controlli serrati nelle ultime ore da parte della Guardia di Finanza di Taranto, impegnata in una vasta attività di contrasto al traffico e al consumo di stupefacenti. Le pattuglie delle Fiamme Gialle hanno battuto a tappeto diversi punti sensibili della provincia, dalle stazioni ferroviarie ai porti, fino alle strutture ricettive e ai luoghi di ritrovo frequentati soprattutto dai giovani.

Determinante, ancora una volta, è stato l’apporto delle unità cinofile: i cani antidroga “Yuri”, “Fagot”, “Bessy” e “Yogi” hanno permesso di scoprire sostanze illecite ben nascoste all’interno di abiti, borse e perfino all’interno delle automobili utilizzate dai consumatori.

Il bilancio complessivo delle attività parla chiaro: decine di dosi di eroina, cocaina e hashish sono state sequestrate e 16 persone sono state segnalate alla Prefettura competente.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Guardia di Finanza nel presidio del territorio e nella lotta agli stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali tra le nuove generazioni.

Category: Cronaca