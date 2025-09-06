IN PUGLIA CONTINUA LA SCENEGGIATA – La Vignetta di Valerio Melcore
IL CONCERTO DI DE GREGORI A LECCE / ALLE CAVE DEL DUCA C’ERA UN MULINO BIANCO: L’APPROFONDIMENTO DEL CRITICO MUSICALE DI leccecronaca.it FRA VIZI PRIVATI E PUBBLICHE VIRTU’
di Roberto Molle _________ Neanche lo sapevo, del concerto che Francesco De Gregori avrebbe tenuto ieri sera alle Cave Del Duca di Lecce. Solo qualche giorno prima Giuseppe Puppo (direttore di leccecronaca.it) mi aveva telefonato proponendomi di andare a sentirlo insieme, così intorno alle diciannove di un anonimo giovedì di settembre mi metto in macchina […]
“Festa di compleanno”. I CINQUANTA ANNI DI ‘Rimmel’ DI FRANCESCO DE GREGORI: IL TOUR CELEBRATIVO HA FATTO TAPPA A LECCE CON UN CONCERTO ALLE CAVE DEL DUCA. MA CHE COSA E’ RIMASTO “fra le pagine chiare e le pagine scure” ?
di Giuseppe Puppo ___________ “Stasera è una festa di compleanno” – ha detto lui, ad un certo punto, dal palco. E allora, che cosa è rimasto “fra le pagine chiare e le pagine scure” ? Il tempo ruba i contorni a “quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi”. Troppe labbra spedite a un […]
GUERRA E PACE. E LIBRI. INTERVISTA A MAEVEE SANDONATI
di Cristina Pipoli ___________ D- Sappiamo che a settembre sarà impegnata in tre date il 7 e il 26 e il 27, cosa accadrà in questi eventi? R- “Il 7 si terrà la presentazione del secondo libro, o meglio del secondo “‘libricetto’ come ama definirlo lui, di Pietro Corbellaro. Il professor Corbellaro è storico locale […]
“Calici di cinema”, DUE FILM A FELLINE VENERDI’ 5 E VENERDI’ 12
di Raffaele Polo ________ E stavolta Antonio Manzo, da undici edizioni ideatore e organizzatore di questo evento, offre due straordinari appuntamenti, due indimenticabili pellicole per l’XI edizione dei “Calici di Cinema”, La festa del Cinema, che torna il 5 e il 12 settembre 2025 in Piazza Castello a Felline (frazione di Alliste) per ricordare due […]
LA SERATA DI TEATRO E DI POESIA A SANNICOLA. A leccecronaca.it LA RACCONTA L’ORGANIZZATRICE. FOCUS SULL’OMICIDIO DI PEPPINO BASILE. POI IL RICORDO DI CARLOTTA PAIANO, E DELL’ULTIMA CONFERENZA DI PASOLINI
di Paola Scialpi ____________ Ci sono luoghi che nascono per accogliere bellezza e la Casa del Sole a Sannicola è uno di quei luoghi. Essi conservano nel tempo atmosfere magiche di ricordi ,di giochi ,di altalene di pomeriggi all’ombra del gelso,tra melograni capperi,fichi ,corbezzoli e profumo di gelsomino. Questa splendida cornice e una grande convivialità […]
