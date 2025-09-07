DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 7 settembre 20245

San Clodoaldo, principe franco della dinastia dei Merovingi. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica insieme a sua nonna Clotilde e alla zia Radegonda.

A Torino, il nostro amico analista e consulente finanziario Marco Bava compie 68 anni: buon compleanno!

Da questa sera siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Il 7 settembre 1934 il Duce è a Lecce. Il Capo del Fascismo Benito Mussolini in piazza delle Poste, alla folla di salentini che lo acclama, dice:“Desidero rivolgere un elogio alla gente di Puglia, perché è feconda, e crede coi fatti nell’unico primato che veramente conta nella vicenda della lotta dei popoli, il primato dei figli, il primato della vita. Perché solo la gioventù guarda con occhi impassibili e freddi, tutte le difficoltà che l’avvenire pone innanzi alla marcia di un popolo che voglia ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza”.

Proverbio salentino: MINTI NNA COPPULA A NCAPU A NNU CUGGHIUNE E SE SENTE GENERALE

Metti un cappello in testa ad un … uno sprovveduto e quello si sente Generale.

Quante volte nella vita ci è capitato di vedere delle mezze calzette che si danno arie da grandi uomini, o che mortificano chi si rivolge loro, solo perché gli è stato dato un incarico qualsiasi fosse anche quello di portinaio.

