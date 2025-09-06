OPERAZIONE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI NEL SALENTO: TROVATA ARMA MODIFICATA E DROGA, ARRESTATO UN UOMO

(f.f.)_____________

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, supportati dal Nucleo Elicotteri di Bari Palese e dalle unità cinofile di Modugno, hanno portato a termine un ampio servizio di controllo sul territorio disposto dal Comando provinciale di Lecce, con l’obiettivo di garantire sicurezza e contrastare la criminalità nelle ultime settimane della stagione estiva.

Durante le verifiche, un giovane di 27 anni, Federico Marra, di Galatone, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare. All’interno della sua abitazione i militari hanno scoperto una pistola calibro 7,65, priva di matricola e modificata da arma a salve a funzionante, completa di 19 proiettili.

Nel corso della stessa operazione sono stati rinvenuti circa 5,5 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi, 200 grammi di marijuana confezionati in tre involucri, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma in contanti di circa 4.000 euro, ritenuta frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

Parallelamente, i Carabinieri hanno intensificato i posti di blocco nelle aree di maggiore afflusso turistico: identificate 93 persone, controllati 58 veicoli ed elevate 12 multe per infrazioni al Codice della Strada.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma al contrasto della criminalità diffusa e al presidio delle zone ad alta frequentazione, per assicurare legalità e sicurezza a residenti e visitatori.

Category: Cronaca