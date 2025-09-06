SPACCIO A DOMICILIO A MORCIANO DI LEUCA, GIOVANE FINISCE IN CARCERE

(f.f.) ___________

Ieri pomeriggio, a seguito di precedenti indagini, agenti del Commissariato di Taurisano (nella foto) effettuavano un servizio di appostamento a Morciano di Leuca presso il domicilio di Pasquale Negro, 35anni.

Poco dopo l’inizio del servizio notavano un’autovettura che si fermava nei pressi della casa: ne scendeva un uomo di circa 40 anni che si dirigeva verso l’ingresso.

Dopo qualche istante compariva sull’uscio un giovane che, in modo quasi automatico, prendeva dalle mani dell’uomo del denaro e cedeva un involucro di colore bianco, richiudendo dietro di sé la porta di casa mentre l’altro ritornava rapidamente in macchina allontanandosi a forte velocità.

Poco dopo un’altra auto faceva sosta con le stesse modalità, anche se l’osservazione degli agenti veniva disturbata dal passaggio di un camion che per qualche istante faceva perdere loro la visuale.

Una terza macchina non si è fatta attendere.

Allora gli agenti appostati raggiugevano velocemente l’abitazione in attesa che lo si aprisse la porta per introdursi all’interno e infatti appena il giovane è uscito ed è stato bloccato, i poliziotti hanno proceduto al controllo.

Nella perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti all’interno dell’appartamento 27 di cocaina, 614 grammi di marijuana e 9 grammi di hashish, 560 euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

Arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato poi rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca