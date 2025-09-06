UOMO MUORE TRAVOLTO DA UN TRENO ALLA STAZIONE DI TREPUZZI

(f.f.)_____________

Tragedia all’alba sui binari: un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito da un convoglio in corsa nei pressi della stazione ferroviaria di Trepuzzi. L’impatto fatale è avvenuto poco prima delle 8, davanti agli occhi di alcuni presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era giunta sul posto in bicicletta e, dopo aver rivolto alcune domande ai passeggeri in attesa, si sarebbe portata verso i binari pochi istanti prima dell’arrivo del treno. La dinamica resta ancora incerta e gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella di un gesto volontario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polfer e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata soltanto dopo i rilievi effettuati dalle autorità competenti.

La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa, causando ritardi e cancellazioni su diversi collegamenti, con forti disagi per i pendolari. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo e contattare i suoi familiari.

Category: Cronaca