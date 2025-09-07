DUE OPERAZIONI DEI CARABINIERI NEL SALENTO: UN UOMO FINISCE IN CARCERE, L’ALTRO AI DOMICILIARI

(f.f.)__________

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale hanno portato a termine due distinte operazioni che hanno condotto all’arresto di altrettante persone in provincia.

Il primo episodio ha riguardato un residente di Tricase già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

I militari della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento emessa dal gip del Tribunale di Lecce, che ha disposto il trasferimento in carcere. L’uomo, infatti, è stato sorpreso in più occasioni a lasciare la propria abitazione senza alcuna autorizzazione. In particolare, un episodio del 14 agosto, documentato dalle telecamere di una tabaccheria poco distante, lo avrebbe incastrato. Le successive verifiche e testimonianze hanno confermato le violazioni, inducendo l’Autorità Giudiziaria ad applicare la misura più severa.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso marzo nell’ambito di un’inchiesta su una serie di furti commessi tra l’autunno 2024 e l’inizio del 2025 ai danni di esercizi commerciali, abitazioni e persino di una chiesa. Al termine delle formalità, è stato condotto presso la Casa circondariale di Lecce.

Nelle stesse ore, a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, i Carabinieri della Compagnia di Maglie hanno invece arrestato in flagranza un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione sono stati recuperati circa 14 grammi complessivi tra eroina, cocaina e hashish, oltre a un bilancino elettronico e 885 euro in contanti, ritenuti legati ad attività di spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Lecce, l’uomo è stato posto ai domiciliari.

Entrambi i procedimenti si trovano ancora nella fase preliminare e sarà il successivo iter giudiziario a stabilire le eventuali responsabilità.

