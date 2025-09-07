E’ NATA MARIA ANTONIETTA, SU UNA NUVOLA DI AMORE
(Rdl) ___________ Fiocco rosa per Michele Emiliano, 66 anni, diventato papà per la quarta volta, oltre ad essere nonno (la nipotina è figlia del suo primogenito).
E’ nata oggi a Bari Maria Antonietta, avuta dalla sua nuova compagna Valeria Gentile.
Alla signora Valeria e al presidente della Regione Puglia (“sono felicissimo”, il suo breve commento al lieto evento che dice tutto) congratulazioni e auguri dalla redazione di leccecronaca.it ____________
LA RICERCA nel nostro articolo del 23 giugno scorso
