banner ad
banner ad
banner ad

E’ NATA MARIA ANTONIETTA, SU UNA NUVOLA DI AMORE

| 7 Settembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ___________ Fiocco rosa per Michele Emiliano, 66 anni, diventato papà per la quarta volta, oltre ad essere nonno (la nipotina è figlia del suo primogenito).

E’ nata oggi a Bari Maria Antonietta, avuta dalla sua nuova compagna Valeria Gentile.

Alla signora Valeria e al presidente della Regione Puglia (“sono felicissimo”, il suo breve commento al lieto evento che dice tutto) congratulazioni e auguri dalla redazione di leccecronaca.it ____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 23 giugno scorso

GALEOTTO FU IL QUADRO E CHI LO DIPINSE, SU UNA ‘NUVOLA’ D’AMORE. MICHELE EMILIANO SARA’ DI NUOVO PADRE

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad