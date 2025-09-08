BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI SU UNA PIAZZA DI SPACCIO A TARANTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ____________

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne della provincia di Brindisi, trovato in possesso di numerose dosi di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato in una zona del centro particolarmente frequentata da adolescenti e ragazzi, soprattutto nelle ore serali e notturne. Alla vista dei militari dell’Arma, alcuni coetanei si sono dati alla fuga, mentre il 21enne avrebbe cercato di defilarsi con atteggiamento disinvolto, attirando però l’attenzione della pattuglia. Fermato per un controllo, il giovane avrebbe mostrato segni di evidente nervosismo, tentando di disfarsi di una bustina contenente 19 dosi di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo cocaina, prontamente recuperata.

La successiva perquisizione personale, ha portato al rinvenimento di ulteriori 16 dosi di MDMA e 13 dosi di ketamina, occultate nelle tasche dei pantaloni. Nel borsello che portava con sé è stata trovata anche una somma in contanti di 420 euro, suddivisa in banconote di vario taglio – alcune delle quali piegate o stropicciate – tipico segnale della presunta attività di spaccio. Complessivamente, sono state sequestrate 48 dosi di droga per un peso totale di circa 15 grammi, tra cocaina, MDMA e ketamina.

Alla luce della quantità e varietà delle sostanze, della suddivisione in dosi, della modalità di occultamento e del contesto urbano in cui è avvenuto il fermo, il giovane è stato arrestato per il reato ipotizzato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici; il denaro sarà versato su un conto corrente infruttifero a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Category: Cronaca