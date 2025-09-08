SPARATORIA NOTTURNA A RACALE: COLPI DI FUCILE CONTRO UN’ABITAZIONE

(f.f.)__________

Un grave episodio di intimidazione si è verificato nella notte a Racale, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la porta di una casa in via Pindinello, abitata da un uomo di 32 anni e dalla sua famiglia. Al momento dell’attacco, nessuno si trovava all’interno dell’abitazione. La scoperta è stata fatta solo questa mattina, al rientro dei proprietari dalla loro residenza estiva in una località marina.

L’amara sorpresa è stata accompagnata dalle prime testimonianze di alcuni residenti della zona, che avrebbero sentito riecheggiare gli spari durante la notte. Ad avviare i primi accertamenti sono stati i Carabinieri della stazione locale, dipendenti dalla Compagnia di Casarano, i quali hanno rilevato i segni evidenti lasciati dai proiettili sull’ingresso dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’arma utilizzata sarebbe un fucile, impiegato a distanza ravvicinata. Resta da chiarire chi abbia premuto il grilletto e con quale scopo. Una delle ipotesi è che gli autori sapessero della momentanea assenza degli occupanti e abbiano scelto di agire proprio in quel frangente, lasciando un chiaro messaggio intimidatorio.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i movimenti della notte attraverso eventuali filmati di videosorveglianza presenti nella zona, per individuare non solo gli autori, ma anche il mezzo utilizzato per raggiungere la strada, piuttosto stretta e quindi percorribile solo a bassa velocità. Le indagini sono in corso e al momento il movente resta avvolto nel mistero.

Category: Cronaca