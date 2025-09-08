TURISTA SPAGNOLO ACCOLTELLATO DA UOMO SU MONOPATTINO: GIALLO NELLA NOTTE AL PORTO DI OTRANTO

(f.f.) __________

Un episodio dai contorni ancora poco chiari ha scosso la città nella notte scorsa: un giovane turista spagnolo di 25 anni, residente in Svizzera, è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da taglio sferrato da un individuo non ancora identificato che viaggiava a bordo di un monopattino nella zona del porto.

Il ragazzo, dopo l’aggressione, è stato ritrovato in condizioni confuse e sanguinante nei pressi della sede della Guardia di Finanza, distante dall’area portuale dove sarebbe avvenuto l’accoltellamento. Una circostanza che ha sollevato numerosi interrogativi tra gli investigatori, i quali si domandano come sia riuscito a raggiungere quella zona e se sia stato aiutato da qualcuno.

Ad avviare i primi soccorsi sono stati proprio i militari delle Fiamme Gialle, che lo hanno assistito in attesa dell’arrivo del 118. Trasportato all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, il giovane è stato ricoverato in codice giallo per una ferita al fianco destro, fortunatamente non profonda. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le indagini, affidate alla Guardia di Finanza, devono ora chiarire diversi punti oscuri: dal movente dell’aggressione all’identità dell’uomo in monopattino, fino alle modalità con cui la vittima ha percorso la distanza che separa il porto dalla zona artigianale. Non meno complicata l’attività investigativa a causa dello stato di agitazione del ferito e dei suoi familiari, giunti subito dopo sul posto.

Anche la Polizia di Stato è stata informata dell’accaduto, ma saranno le Fiamme Gialle a ricostruire l’intera vicenda e a sciogliere il mistero di questa aggressione insolita che ha gettato ombre sulla tranquilla notte otrantina.

Category: Cronaca