CASALABATE, SIGILLI A DEPOSITO DI BARCHE E PONTILE NON AUTORIZZATO
Operazione delle fiamme gialle contro l’abusivismo sul litorale di Casalabate, nell’area di competenza del comune di Squinzano. I militari della Guardia di Finanza di Lecce, insieme alla sezione navale di Otranto, hanno posto sotto sequestro un tratto di circa 200 metri quadrati di demanio marittimo occupato irregolarmente e utilizzato come rimessa per imbarcazioni.
Bloccata anche una struttura in legno adibita a pontile, fissata su basamenti in cemento armato e destinata a facilitare l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. L’opera era priva sia di collaudo sia delle autorizzazioni doganali previste dalla normativa.
Sono attualmente in corso verifiche per stabilire l’ammontare delle somme dovute per l’uso illegittimo dell’area. Nel frattempo, il legale rappresentante della società che gestiva il deposito è stato deferito all’autorità giudiziaria. La Procura valuterà ora le responsabilità connesse alle violazioni contestate.
