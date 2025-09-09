MUORE IN SPIAGGIA A GALLIPOLI: MALORE FATALE PER UN TURISTA ANZIANO

(f.f.)____________

Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in dramma nel primo pomeriggio di oggi sul litorale di Baia Verde. Un uomo anziano, giunto in vacanza con la moglie, ha accusato un improvviso malore subito dopo essere entrato in acqua.

Alcuni bagnanti, accortisi delle sue difficoltà, hanno tentato di soccorrerlo e hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza con i sanitari che hanno provato a rianimarlo a lungo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il cuore dell’uomo si era ormai fermato.

Secondo le prime ricostruzioni, a stroncarlo sarebbe stato un infarto improvviso. Il decesso è sopraggiunto pochi minuti dopo il malore, davanti agli occhi della moglie e dei presenti.

A Baia Verde sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Gallipoli, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto.

Category: Cronaca