LA QUESTURA DI LECCE LANCIA UNA CAMPAGNA PER METTERE IN GUARDIA I CITTADINI DALLE TRUFFE TELEFONICHE

La diffusione capillare dei telefoni cellulari ha reso sempre più facile per i malintenzionati mettere in atto raggiri telefonici. Un fenomeno in costante crescita, che colpisce soprattutto le persone meno abituate all’uso della tecnologia e che spesso si trovano impreparate di fronte a chiamate ingannevoli.

Per contrastare questo rischio, la Questura di Lecce ha avviato una campagna di sensibilizzazione mirata a fornire strumenti concreti di difesa e maggiore consapevolezza ai cittadini. L’iniziativa prende il via con un video dedicato al cosiddetto spoofing, ovvero la tecnica con cui i truffatori camuffano il numero di telefono per fingersi soggetti affidabili. A illustrare il tema è l’agente Laura, che spiega in modo semplice come riconoscere i tentativi di raggiro.

La campagna non si ferma qui: nelle prossime settimane saranno diffusi altri contributi informativi, vere e proprie “pillole” di prevenzione, realizzate dal personale della Polizia di Stato. L’obiettivo è mettere i cittadini nelle condizioni di riconoscere le tecniche più comuni usate dai truffatori e reagire in maniera efficace, evitando di cadere nella trappola.

Con questo progetto, la Questura di Lecce conferma il proprio impegno nella difesa non solo della sicurezza, ma anche della fiducia delle persone, puntando sull’informazione come primo e più importante strumento di protezione.

