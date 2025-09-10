CARABINIERI DI LECCE ACCOLGONO GLI ALLIEVI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE

(f.f.)__________

Questa mattina il Comando Provinciale dei Carabinieri ha aperto le proprie porte agli allievi del 185° corso di formazione per agenti della Polizia Penitenziaria, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di apprendimento sul campo, offrendo ai giovani agenti la possibilità di affiancare i militari dell’Arma e conoscere da vicino le principali attività quotidiane.

Dall’accoglienza delle denunce presentate dai cittadini, alla consultazione di atti giudiziari anonimizzati, fino alle tecniche di redazione degli atti: gli allievi hanno avuto modo di confrontarsi con procedure pratiche e concrete della polizia giudiziaria.

Durante la giornata è stato inoltre approfondito il funzionamento dei sistemi informatici che consentono ai Carabinieri un costante scambio di informazioni con la magistratura, garantendo rapidità ed efficienza nelle indagini.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, considerata essenziale per un modello di sicurezza integrata. Gli allievi hanno poi incontrato i militari del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, che hanno illustrato ruoli, competenze e modalità operative dei rispettivi reparti, offrendo un quadro chiaro della complessità e della versatilità dell’azione dell’Arma sul territorio.

Con questa iniziativa, i Carabinieri hanno ribadito il proprio impegno non solo nella tutela dei cittadini, ma anche nella crescita professionale delle nuove generazioni di operatori della sicurezza, mettendo a disposizione esperienza e competenze maturate sul campo.

Il Comando Provinciale di Lecce si conferma così un punto di riferimento nella cooperazione istituzionale, rafforzando il legame tra forze dell’ordine e comunità, all’insegna dei valori di legalità e coesione sociale.

