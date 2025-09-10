SETTE MOTO COINVOLTE IN UN INCIDENTE SULLA STATALE LECCE-GALLIPOLI: MUORE 36ENNE, FERITI GLI ALTRI CENTAURI

di Flora Fina _______________

Drammatico schianto ieri sera lungo la statale 101, nel tratto compreso tra Lecce e Gallipoli, all’altezza di Lequile. Poco dopo le 23, una comitiva di motociclisti in viaggio verso sud è rimasta coinvolta in un incidente che ha avuto conseguenze devastanti: un giovane di 36 anni, Mauro Carafa di Monteroni di Lecce, ha perso la vita nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione, il contatto tra due moto avrebbe innescato un effetto a catena, facendo rovinare a terra anche gli altri mezzi del gruppo, sette in tutto. La caduta collettiva ha lasciato sull’asfalto una scena caotica, con moto accartocciate e corpi riversi a terra. Tra le ipotesi al vaglio, anche la possibilità che una perdita di olio da uno dei motocicli abbia causato lo sbandamento iniziale.

Sul posto si sono precipitati automobilisti di passaggio che hanno dato l’allarme, permettendo l’arrivo tempestivo delle ambulanze del 118. Otto le persone soccorse, tra conducenti e passeggeri: tutti sono stati trasferiti negli ospedali di Lecce e Copertino con ferite di diversa entità, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita, ad eccezione del 36enne che è spirato poco dopo l’arrivo al “Vito Fazzi”.

La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi e disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, come previsto nei casi di presunto omicidio stradale. La Procura di Lecce ha già dato incarico al medico legale di effettuare l’autopsia sul corpo della vittima.

Il tragico bilancio della notte getta ancora una volta sconforto nella comunità salentina, costretta a fare i conti con un’altra giovane vita spezzata sulle strade.

