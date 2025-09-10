GUARDIA DI FINANZA BRINDISI: IL MAGGIORE ARTURO BOCCUNI NUOVO COMANDANTE DEL GRUPPO

(f.f.)__________

Cambio al vertice per la Guardia di Finanza di Brindisi: il Maggiore Arturo Boccuni ha assunto ufficialmente la guida del Gruppo, subentrando al Maggiore Francesco Ranieri.Dopo due anni di intensa attività sul territorio brindisino, il Maggiore Ranieri lascia il comando per un nuovo incarico a capo del Gruppo di Crotone. Il suo operato è stato sottolineato dal Comandante Provinciale, Colonnello Emilio Fiora, che ha espresso gratitudine per l’impegno e i risultati ottenuti in un’area ritenuta particolarmente delicata sotto il profilo della legalità economico-finanziaria.

Il testimone passa ora al Maggiore Arturo Boccuni, 58 anni, laureato in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria all’Università “Tor Vergata” di Roma e insignito delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo in diverse sedi, tra cui Padova, Taranto, Bolzano, Bressanone e Martina Franca, fino al recente ruolo di Capo Ufficio Organizzazione, Promozione e Assistenza presso il Centro Logistico di Roma.

Nel corso della cerimonia di avvicendamento, il Colonnello Fiora ha augurato al nuovo Comandante un percorso ricco di soddisfazioni, evidenziando la responsabilità e l’importanza del ruolo chiamato a ricoprire.

