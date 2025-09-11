CAMION SI RIBALTA SULLA AVETRANA-MANDURIA: MUORE AUTISTA 54ENNE

(f.f.)______________

Tragedia all’alba di oggi sulla provinciale che collega Avetrana a Manduria. A perdere la vita è stato Rolando Mangia, 54 anni, originario di Leverano e residente ad Avetrana con la sua famiglia.

L’uomo, come ogni mattina, si era messo al volante del suo camion per iniziare la giornata di lavoro. Intorno alle 4, però, durante il tragitto, il mezzo pesante ha improvvisamente perso stabilità, uscendo di carreggiata e ribaltandosi su un lato. Mangia è rimasto intrappolato sotto la cabina del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Manduria e i carabinieri della locale stazione. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’autista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Gli investigatori non escludono che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore improvviso.

Rolando lascia la moglie e tre figli, gettando nello sconforto la comunità di Avetrana che si stringe attorno al dolore della famiglia.

Category: Cronaca