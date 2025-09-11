TRE COLPI IN SERIE NELLA NOTTE A RUFFANO: CAUSATI DANNI INGENTI, PER UN BOTTINO DI SOLI 60 EURO

(f.f.)____________

Una scorribanda notturna che ha lasciato dietro di sé vetri in frantumi, serrande divelte e danni per migliaia di euro, ma che ha fruttato ai ladri appena una sessantina di euro. È questo il bilancio dell’assurda sequenza di furti avvenuta la scorsa notte a Ruffano, dove un gruppo di malviventi ha colpito tre attività commerciali nel giro di pochi minuti.

Il raid è scattato attorno alle 2.30. A bordo di una vecchia Fiat Punto, con ogni probabilità rubata, i malintenzionati hanno messo a segno una serie di “spaccate”, utilizzando l’auto come ariete. La prima incursione si è consumata presso il bar annesso all’area di servizio Toil di via Marconi: qui, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, i ladri hanno messo le mani sul registratore di cassa, trovandovi appena una trentina di euro.

Non paghi, hanno raggiunto il vicino supermercato Lidl in viale Asia, dove hanno abbattuto la vetrata principale. L’allarme entrato subito in funzione, però, li ha costretti a desistere e a darsi alla fuga senza riuscire a entrare.

Il terzo colpo è stato tentato poco dopo, al bar della stazione di servizio Ip di via Santa Maria di Leuca. Anche in questo caso la modalità è stata identica: porta abbattuta con l’auto e cassetto del registratore aperto. Ma il bottino, ancora una volta, è stato misero: altri 30 euro circa.

Le indagini sono in corso: i carabinieri della compagnia di Casarano stanno lavorando sui primi due episodi, mentre per il colpo all’Ip le verifiche sono affidate alla polizia del commissariato di Taurisano. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver immortalato i responsabili.

Gli episodi della notte seguono un altro furto messo a segno appena 24 ore prima, a Casarano, dove dal Bar Martinucci erano stati sottratti 700 euro.

