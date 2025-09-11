GAGLIANO DEL CAPO: COPPIA ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI DROGA

(f.f.)______________

Due giorni fa la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di due persone, un uomo di 42 anni e una donna di 27, entrambi italiani e residenti a Gagliano del Capo, con l’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio.

L’indagine è partita alcuni giorni prima, quando gli investigatori del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno ricevuto una segnalazione confidenziale riguardante un’abitazione isolata, situata alla periferia del paese. Secondo le informazioni raccolte, i due avrebbero approfittato della posizione appartata per ricevere acquirenti, soprattutto durante le ore notturne, e smerciare sostanze stupefacenti senza destare sospetti.

Nel pomeriggio del 9 settembre, gli agenti hanno predisposto un appostamento nei pressi della casa. Poco dopo, una prima auto si è fermata davanti all’abitazione: uno dei passeggeri è sceso ed è stato raggiunto dal 42enne, che gli ha consegnato un piccolo involucro bianco, per poi rientrare subito in casa. Il veicolo è ripartito verso il centro abitato, ma quando i poliziotti hanno fermato i due occupanti per un controllo, non sono riusciti a trovare alcuna droga: probabilmente, i fermati se ne erano liberati durante le fasi concitate dello stop.

A distanza di poco tempo, una seconda macchina con due giovani a bordo è giunta sul posto. Entrambi sono scesi ed entrati nell’abitazione, da cui sono usciti poco dopo con una bustina trasparente contenente due dosi. Fermati dalla Polizia, sono stati trovati in possesso di 0,6 grammi di crack. Uno dei due è stato segnalato come assuntore, mentre l’altro è stato identificato.

A quel punto gli agenti hanno deciso di intervenire direttamente all’interno della casa, approfittando della porta d’ingresso aperta per evitare che la coppia potesse nascondere o distruggere la droga. All’interno, il 42enne è stato colto sul fatto mentre stava lavorando 11 grammi di cocaina, che stava trasformando in crack per lo spaccio. Accanto alla donna, invece, è stata rinvenuta una pietra di eroina del peso di 0,26 grammi, appoggiata sul letto.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare anche 27,50 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

La coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro. Su disposizione della Procura della Repubblica, i due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

