MESAGNE: GIOVANE DENUNCIATO PER FUOCHI D’ARTIFICIO ILLEGALI IN STRADA

Un giovane di 30 anni, residente a Mesagne, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver acceso ed esploso fuochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

L’episodio risale alla sera di giovedì 4 settembre, quando, al termine dei festeggiamenti di un compleanno, in una via cittadina a ridosso di diverse abitazioni, sono stati accesi numerosi fuochi d’artificio. Le esplosioni, avvenute in pieno centro abitato e in assenza di permessi, hanno provocato allarme tra i residenti, che hanno segnalato la vicenda alle Forze dell’Ordine.

Il Commissariato di Polizia di Mesagne, attraverso l’Ufficio Amministrativo e la Polizia Scientifica, ha raccolto video e testimonianze che documentavano chiaramente l’accaduto. Grazie a tali elementi è stato possibile risalire al responsabile, successivamente denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini hanno confermato la pericolosità del materiale esploso e la violazione delle norme di pubblica sicurezza. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce nel più ampio impegno volto a prevenire e reprimere comportamenti che possano compromettere l’incolumità dei cittadini.

