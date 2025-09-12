LECCE, BOSNIACO ARRESTATO: ESPULSO , ERA RIENTRATO ILLEGALMENTE

(f.f.)__________

Controllo di routine trasformato in arresto nella mattinata di martedì scorso, quando la Polizia di Stato ha fermato un’auto che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi del Tribunale penale di Lecce. Alla guida, un cittadino bosniaco di 31 anni, senza fissa dimora e privo di documenti, già noto per alcuni precedenti penali. Gli agenti delle Volanti, insospettiti, hanno deciso di condurlo in Questura per ulteriori verifiche.

Con il supporto dell’Ufficio Immigrazione è emersa una verità chiara: l’uomo non solo non possedeva alcun titolo che giustificasse la sua presenza in Italia, ma era già destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Prefetto di Lecce nel novembre 2023 e già eseguito il 28 marzo 2024.All’epoca, dopo un periodo di trattenimento presso il CPR di Bari, il 31enne era stato imbarcato su un volo per Sarajevo con l’espresso divieto di rientrare in Italia per i successivi dieci anni. Il suo ritorno sul territorio nazionale, dunque, configura una violazione dell’articolo 13 del Testo unico sull’immigrazione.

Per questo è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere. Ieri, il Tribunale di Lecce ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare della detenzione in carcere.

