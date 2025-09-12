LECCE, CAMBIO AL VERTICE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA: IL TENENTE COLONNELLO ORTENSIA FEDELI

(f.f.) __________

Avvicendamento al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce. Il Tenente Colonnello Ortensia Fedeli, 49 anni, originaria della provincia di Lodi, è la nuova Comandante, subentrando al Colonnello Giulio Leo, destinato a un prestigioso incarico presso la Direzione Investigativa Antimafia di Bari.

La nuova Comandante approda a Lecce dopo aver concluso il 52° Corso Superiore della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Ostia, un percorso biennale di eccellenza riservato a un ristretto numero di Ufficiali Superiori selezionati tramite concorso.

Laureata con lode in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, la Fedeli vanta un curriculum di grande rilievo.Arruolata nel 2001, ha maturato esperienze significative in vari reparti, tra cui i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Como e Milano, oltre al Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali. Ha inoltre prestato servizio presso il Comando Generale, distinguendosi per le attività di cooperazione internazionale con autorità fiscali e forze di polizia estere.

Tra i traguardi più prestigiosi, la partecipazione alla 259ª sessione addestrativa dell’FBI National Academy di Quantico, negli Stati Uniti.

Il Colonnello Giulio Leo, che lascia il comando dopo quattro anni di intensa attività nel capoluogo salentino, era giunto a Lecce nell’ottobre 2021. Durante il suo mandato ha diretto complesse indagini in tutti i settori di competenza del Corpo, dal contrasto alla criminalità organizzata a quella economico-finanziaria, fino alle frodi fiscali, all’evasione e all’illegalità nella pubblica amministrazione, ottenendo risultati di grande rilievo.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, Colonnello Stefano Ciotti, ha espresso parole di stima e incoraggiamento ad entrambi gli Ufficiali, augurando al Tenente Colonnello Fedeli un lavoro proficuo e al Colonnello Leo il miglior successo nel nuovo incarico, sottolineando l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire legalità e rispondere con efficacia alle esigenze della collettività.

Category: Cronaca