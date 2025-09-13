MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI TRA LECCE E LOCALITÀ BALNEARI

(f.f.)__________

Un’operazione di ampio respiro, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili in diverse province italiane, ha visto la Polizia di Stato impegnata contro bande e singoli giovani responsabili di reati che spaziano dalla violenza personale allo spaccio di droga, passando per furti, rapine ed episodi di discriminazione e odio diffusi anche attraverso i social.

L’indagine ha permesso di far emergere un quadro allarmante: tra i reati contestati figurano tentato omicidio, lesioni, risse, estorsioni, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi. Non mancano i legami con gruppi giovanili noti come “maranza”, che spesso trovano nei social network il principale canale di emulazione e di reclutamento.

Nel Salento l’attività investigativa, supportata da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e dagli uffici della Questura, ha portato a un capillare controllo della “movida” e delle zone più sensibili allo spaccio.

In totale sono state identificate 672 persone, di cui 62 minorenni.

Il bilancio è notevole: quattro arresti, tra cui un minorenne, per traffico di stupefacenti; 22 denunce a piede libero per reati legati a droga, armi, furti e aggressioni; otto esercizi pubblici sottoposti a verifiche, oltre a controlli in piazze, giardini, sale giochi, stazioni e stabilimenti balneari; 561 veicoli fermati e ispezionati.

Il materiale sequestrato comprende 75 grammi di cocaina, 135 grammi di marijuana e hashish, bilancini di precisione, cinque coltelli e altri strumenti ritenuti idonei a commettere aggressioni o rapine.

Recuperata anche refurtiva, tra cui gioielli e un orologio rubato.

Un’azione che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a fenomeni criminali che, sempre più spesso, coinvolgono giovani e giovanissimi, minando la sicurezza reale e percepita dei cittadini.

Category: Cronaca