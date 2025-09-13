GALATINA, RUBA UN’AUTO MA VIENE BLOCCATO GRAZIE ALLA SINERGIA TRA CARABINIERI E POLIZIA MILITARE

(f.f.)__________

È finita con le manette ai polsi la fuga di un uomo sorpreso a bordo di un’auto rubata nella tarda serata di ieri. L’arresto è scattato grazie al coordinamento tra i Carabinieri della Stazione di Galatina e un militare della Polizia Militare in servizio all’aeroporto “Fortunato Cesari”.Tutto è cominciato quando una donna del posto si è presentata in caserma per denunciare il furto della propria vettura, sottratta poco distante dalla sua abitazione.

Le ricerche sono partite immediatamente, con diverse pattuglie dispiegate sul territorio. Proprio durante i controlli, un carabiniere in servizio nello scalo militare ha notato un’auto sospetta avvicinarsi all’ingresso dell’aeroporto e ha dato subito l’allarme alla Centrale Operativa. L’intervento congiunto del Nucleo Radiomobile di Gallipoli e dei Carabinieri delle stazioni di Galatina e Aradeo ha permesso di intercettare il veicolo nel parcheggio antistante la base.

Alla guida c’era il presunto ladro, che è stato immediatamente bloccato e arrestato. Il mezzo, recuperato integro, è stato riconsegnato alla proprietaria, mentre l’uomo è stato trasferito nel carcere di Lecce su disposizione della Procura, che coordina le indagini.

L’episodio ha messo in evidenza l’efficacia della collaborazione tra le unità territoriali dell’Arma e la Polizia Militare, un esempio concreto di come rapidità e cooperazione possano garantire sicurezza e tutela ai cittadini.

Category: Cronaca