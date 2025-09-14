banner ad
QUANTA NOSTALGIA!

(Rdl ) ____________ L’annuncio era solenne, per l’insolita apertura del programmi alle 10 del mattino: “In occasione della Fiera del Levante, per Bari e zone collegate trasmettiamo il film…”.

Fra le zone collegate, c’era Lecce e provincia. Un film, un solo film, un solo canale, diventava un evento, che faceva la felicità di noi bambini, in attesa di riprendere ad andare a scuola il 1. ottobre.

Oggi che di film in tv ne passano dieci al giorno su ognunodei trecentodieci canali disponibili, ricordiamo quel periodo come l’età dell’innocenza e con tanta ‘Nostalghia’ come quella del film del 1983 di Andrei Tarkovskij.

 

QUEI FILM CHE CI FACEVANO SENTIRE DEI PRIVILEGIATI
QUANDO AI PRIMI DI SETTEMBRE E PER DUE SETTIMANE AI RAGAZZI LECCESI

