QUANTA NOSTALGIA!
(Rdl ) ____________ L’annuncio era solenne, per l’insolita apertura del programmi alle 10 del mattino: “In occasione della Fiera del Levante, per Bari e zone collegate trasmettiamo il film…”.
Fra le zone collegate, c’era Lecce e provincia. Un film, un solo film, un solo canale, diventava un evento, che faceva la felicità di noi bambini, in attesa di riprendere ad andare a scuola il 1. ottobre.
Oggi che di film in tv ne passano dieci al giorno su ognunodei trecentodieci canali disponibili, ricordiamo quel periodo come l’età dell’innocenza e con tanta ‘Nostalghia’ come quella del film del 1983 di Andrei Tarkovskij.
___________
LA RICERCA nei nostri articoli del 19 settembre 2019 e del 9 settenbre 2023
Category: Costume e società