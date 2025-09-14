DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 14 settembre 2025.

La Chiesa celebra l’ Esaltazione della Santa Croce.

A Gallipoli il nostro amico Maurizio Paciolla festeggia il suo compleanno: auguri!

E auguri di buon compleanno al collega giornalista torinese Giovanni Monaco.

Da questo pomeriggio siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Il 14 settembre del 1901 gli Stati Uniti d’America hanno un nuovo presidente, si tratta di Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la pace.

Venne eletto all’età di 42 anni e questo ne fa il presidente più giovane mai eletto nella storia degli U.S.A.. Il suo volto è tra quelli scolpiti sul Monte Rushmore, insieme a quelli di George Washington, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. La sua politica estera fu caratterizzata dall’aggressività: considerava molto importanti gli interessi americani in America Latina e si adoperò per la realizzazione del Canale di Panama. Sempre in politica estera si candidò a fare da mediatore nel conflitto Russo-Giapponese.

Riuscì a far raggiungere la pace tra le parti e questo gli valse il Premio Nobel per la pace. Si narra che durante una battuta di caccia si rifiutò di uccidere un cucciolo di orso, per questo motivo in America il classico orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear, cioè l’orso di Teddy, il diminutivo con cui veniva chiamato Roosevelt.

Proverbio salentino: AMORE E CERASE CHIUI NDE MINTI E CHIUI NDE TRASE

Amore e ciliegie più ne metti e di più ne entrano.

Quando si fa l’amore e quando si mangiano ciliegie non è facile saziarsi.

