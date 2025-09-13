TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO, IL LECCE GIOCA CONTRO L’ATALANTA
(Rdl) ____________ Il Lecce alla ricerca almeno del primo gol in campionato e di punti ‘pesanti’ contro avversarie titolate, va a Bergamo a cercare l’impresa.
L’Atalanta di Ivan Juric è partita maluccio: ha appena due punti, solo uno in più dei Giallorossi, frutto di due pareggi nelle prime due giornate: quindi cerca la prima vittoria.
La Dea è ancora alle prese col caso Lookman, la telenovela calcistica dell’estate, ma pur senza il bomber nigeriano è formazione di peso, in qualità e quantità. Domani in campo fin dal primo minuto ci sarà Krstovic, il neo acquisto prelevato dal Lecce, a giocare una partita per lui crudele: da un lato il passato che lo ha reso importante, dall’altro il futuro che vorrà conquistare.
Agli ordini del signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, si gioca al New Balance Stadium – così sarà denominato per ragioni commerciali – di Bergamo, domenica 14 settembre, fischio di inizio alle 15.00.
Category: Sport