SCHIANTO MORTALE NELLA NOTTE A RACALE: MUORE GIOVANE DI TAURISANO

Una tragedia si è consumata questa notte, intorno alle due, nei pressi del camposanto di Racale. Un giovane di 32 anni, Michele Botrugno, residente a Taurisano, impiegato in un’azienda di recapiti, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane guidava uno scooter Piaggio Beverly 500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una rotatoria ed è finito sul cordolo del marciapiede, uscendo fuori strada e impattano violentemente sull’asfalto.

Gli amici che viaggiavano dietro di lui hanno immediatamente lanciato l’allarme e tentato di soccorrerlo, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali. All’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e posto il motociclo sotto sequestro, informando l’autorità giudiziaria competente.

Il giovane stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata a cena con alcuni amici.

In queste ore sono tante sui social le testimonianze di cordoglio, di partecipazione al lutto e di affetto e stima nei suoi confronti.

